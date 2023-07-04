دعاء عند دخول الامتحان.. 10 أدعية هدية لطلاب الثانوية العامة

لعل دعاء عند دخول الامتحان يعد من أهم الأدعية التي يحتاجها طلاب الثانوية العامة في هذا الوقت حيث امتحانات نهاية العام بل المرحلة الثانوية، والتي تعد من أكبر مخاوف الطلاب والآباء والأمهات، حيث تعد امتحانات الثانوية العامة صداع يؤرق الجميع، فهو مرحلة فاصلة في حياة الطالب ، وهذا ما يجعل دعاء عند دخول الامتحان بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بمثابة مهدئ للأعصابهم المشدودة حد الموت، كما أنه أحد مفاتيح بوابة تحقيق أحلامهم، وهكذا تتضح أهمية دعاء دخول الامتحان من أنها امتحانات الثانوية العامة ، وهي وسيلتهم للنجاة والفوز في سباق الثانوية العامة.

دعاء دخول الامتحان

تزيد أهمية دعاء عند دخول الامتحان مع بدء امتحانات الثانوية العامة، التي تعد كابوس الطلاب وأولياء الأمور، لأن دعاء عند دخول الامتحان هو خير مستفتح لأي امتحان وهو سبيل الخلاص الوحيد، حيث تخلص الطالب من مخاوفه وتلاعب الشيطان به في اللحظات الأخيرة، وبها تكون الطمأنينة والنجاة من ألاعيب الشيطان عن طريق الوهم بالنسيان ، من هنا فإن دعاء عند دخول الامتحان الذي يفتح الله تعالى به على الطالب، ويكون بمثابة مهدئ ويسهل له الصعب ، "اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولي، باسم الله الفتاح، اللهم افتح علي فتوح العارفين".

أدعية عند دخول الامتحان

1. ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

2. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

3. ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

4. بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين.

5. اللهم افتح عليّنا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّنا رحمتك، وذكّرنا ما نسينا وأطلق به ألسنتنا، وقوي به عزمنا بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

6. اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك.

7. اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

8. اللهم ارزقني نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقها القمة في درجات العلم.

9. اللهم إنّي استودعك ما علمت فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسين إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني.

10. اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغها أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظها وأصلحها وأصلح بها الأمة.

دعاء دخول الامتحان اللهم لا سهل

لعل دعاء دخول الامتحان اللهم لا سهل أحد صيغ دعاء الامتحان الصعب ، والتي بها يفتح الله تعالى على الطالب، ويسهل له الصعب ، ومن صيغ دعاء دخول الامتحان اللهم لا سهل ما يلي:

1. بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

2. اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.

3. عند تعسر الامتحان اللهمّ يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه ردّ إليّ حاجتي وأنت أرحم الراحمين.

4. اللهمّ يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب، يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، يسّر أمري.

دعاء بعد الامتحان