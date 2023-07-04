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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطريق إلى باريس.. المنتخب الأولمبي يواجه غينيا الليلة بأمم أفريقيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما أمام نظيره منتخب غينيا اليوم، الثلاثاء، فى الثامنة مساءً. 

ويسعى المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي إلى الفوز على غينيا من أجل التأهل إلى المباراة النهائية فى كأس أمم أفريقيا بالمغرب وأولمبياد باريس 2024.

واختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة  البرازيلى ميكالى المدير تدريباته مساء أمس، الاثنين، استعدادا لمواجهة غينيا اليوم، الثلاثاء، فى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة المقامة حاليا فى المغرب. 

وهى البطولة التى يتأهل منها مباشرة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بمشاركة المنتخب الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد.

وتصدر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ورافقه منتخب مالي إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا، والذى احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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معنويات مرتفعة بتدريب المنتخب الأولمبي 

وسط معنويات عالية، اختتم المنتخب الأولمبي   لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى، المدير الفنى، تدريباته أمس، الاثنين، استعدادا للقاء غينيا اليوم فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب.

تدريبات المنتخب الأوليمبي

وهى البطولة التى يتأهل منها بمشاركة المنتخب الأولمبي أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

شهد التدريب الكابتن محمد بركات، عضو المجلس والمشرف عليه، وسط معنويات عالية من المنتخب الأولمبي والبرتغالى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الأول، الذى وصل لدعم ومؤازرة المنتخب الأوليمبي فى مهمته الوطنية.

تدريبات المنتخب الأوليمبي

كما تلقى الكابتن محمد بركات اتصالا هاتفيا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اطمأن خلاله على آخر استعدادات المنتخب الأولمبي، مشددا على دعمه الكامل للجهاز الفنى واللاعبين فى مباراتهم المرتقبة أمام غينيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المنتخب الأولمبي يضم فى صفوفه كوكبة من اللاعبين الأبطال، وأن ثقته فيهم بلا حدود.

تدريبات المنتخب الأوليمبي

بدأ تدريب المنتخب الأولمبي بفقرة الإحماء تحت قيادة الدكتور ليونادو، مدرب الأحمال، ثم بالفقرة الخططية والفنية تحت إشراف مستر ميكالى ومعاونيه مواطنه تياجو والكابتن وائل رياض شيتوس، بينما تولى الكابتن سيد السويركى تدريب حراس المرمى.

وقال محمود حرب، مدير المنتخب الأولمبي، إن كل اللاعبين فى حالة جيدة وجاهزون للمهمة،  وتماثل محمد شحاتة للشفاء تماما من الشد فى العضلة الضامة، وشارك فى التدريب وتألق بشكل لافت للأنظار، كما ستشهد المباراة عودة أحمد عيد الذى غاب عن اللقاء السابق أمام الجابون للإيقاف.

المنتخب الأولمبي ميكالي غينيا كاس امم افريقيا دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

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