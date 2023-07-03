المنتخب على موعد مع التاريخ غدا| الأولمبياد تفتح ذراعيها للفراعنة.. وأمم إفريقيا في انتظارهم

يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما أمام نظيره منتخب غينيا غدا الثلاثاء فى الثامنة مساءً.

ويسعي المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي، إلي الفوز على غينيا من أجل التأهل إلى المباراة النهائية فى كأس أمم إفريقيا بالمغرب وأولمبياد باريس 2024.

القناة الناقلة لمواجهة المنتخب الأولمبي وغينيا

مباراة المنتخب الأولمبي أمام غينيا سوف تنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصرى للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تنقل قناة الرياضية المغربية مباراة المنتخب الأولمبي وغينيا على التردد الأرضي.

ميكالى : نتطلع لعبور غينيا وهدفنا تحقيق طموحات المصريين

مدرب المنتخب الأولمبي: جاهزون لعبور غينيا

أعرب البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، عن أمله فى اكتمال فرحة مصر بعبور غينيا غدا فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي للكاف اليوم الذى حضره مع ميكالى إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم .

وقال ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي : نأمل مواصلة العبور لأن هذه المرة تحمل أول أحلامنا وهو الصعود للأولمبياد والتأهل إلى النهائي الافريقي ،

وتابع: مباراة غينيا ستكون صعبة جدا خاصة بعدما أصبحنا 4 منتخبات فى البطولة ، المهمة صعبة للجميع ، نبدأ التجهيز للمباراة اليوم ، كان عندنا راحة وتدريبات استشفائية أمس ، الفترة وجيزة جدا للتجهيز لكننا نتطلع لعمل كل شئ وحصل منافسنا على ميزة يوم زيادة فى التحضير للقاء غد لأنه لعب مباراته الختامية فى مجموعته قبلنا بيوم .

وأضاف ميكالى قائلا : سلاحنا الروح المصرية القتالية فى المواجهات الكبري ، دائما تربح وتكسب وتبهر الجميع ، واثق فى لاعبينا الابطال وقدرتهم على اجتياز المهمة وفى الوقت نفسه نحترم منتخب غينيا لأنه فريق قوى وعنيد ويمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين ، نتمنى أن يحالفنا التوفيق غدا ، الكلام الإيجابي القادم من مصر يرفع معنوياتنا وأحلام الجماهير نحولها إلى ضغوط إيجابية ، هدفنا الفوز ولا شئ غيره ولاعبونا فى حالة تركيز .

وزاد ميكالى : تواجد أربعة لاعبين من منتخب مصر فى تشكيل أفريقيا المثالى بدور المجموعات ، هو انتصار لكل أفراد المنتخب واستحقاق لكل اللاعبين الذين منحوا زملائهم الأربعة فرصة التواجد فى التشكيل المثالى من خلال تهيئة الأجواء الإيجابية لهم ، مبروك لكل اللاعبين .

وقال ميكالي أيضا: نلعب كرة جماعية ، والمرحلة السابقة انتهت تماما ، والآن فى مهمة أخري واهم أمام غينيا ، نحترم المنافس ، ولكن الهدف الأهم هو الفوز .

وأكمل: أود أن أؤكد على احترامي لكل أفراد منظومة الكاف بما فى ذلك الحكام ، واتمنى لهم مزيد من التوفيق فى المباريات الحاسمة ،لأن أحد الأخطاء البسيطة تصنع صعوبات للفريق الآخر ، ونحن فى النهاية بشر ، وأشاد بمجهودات الكاف وقال: منظومة الكاف تقوم بعمل روعة ، التنظيم جميل فى المغرب ، طبعا أشكر دولة المغرب العظيمة ، على التنظيم الرائع ، فنادق ،ملاعب، مدرجات، حكام ، مبروك للمغرب التنظيم المبهر .

وعن موقف الاصابات قال ميكالي: بالنسبة للمصابين فإن قوام فريقي 23 لاعبا ، كلنا جاهزون ، نتعهد للجمهور المصري ببذل قصاري جهدنا فى هذه المباراة ، ولا يوجد عندى فارق بين اللاعب الأساسي واللاعب البديل ، كلهم سواسية ... وبما ان مصر دولة كبيرة وجمهورها عظيم فيوجد علينا ضغط لتحقيق طموحات المصريين، لكننا كجهاز فني ولاعبين نحول هذا الضغط إلى ضغط إيجابي، وهذا يدفعنا نحو الأفضل، وأن شاء نعمل مباراة رائعة من كل الوجوه .

واختتم حديثه قائلا: سنتقابل مع منتخب جيد جدا وقوي وشاهدنا له مباريات كثيرة ، ستكون مباراة قوية ، نحاول دائما تحقيق نتيجة إيجابية ،المباراة ليست سهلة ،أمامنا هدف هو الفوز.

إبراهيم عادل: هدفنا التأهل لأولمبياد باريس

من جانبه قال ابراهيم عادل : أهدى جائزة أفضل لاعب فى دور المجموعات إلى زملائي بالمنتخب وكل الجمهور المصري وأؤكد اننا لم نفعل شئ حتى الآن،

أضاف: هدفنا عبور غينيا والتأهل للأولمبياد والمرور نحو النهائي وننتظر دعم الجميع فى مصر خلال مهمتنا الوطنية ، كلنا فى حالة تركيز وسنقاتل من أجل إسعاد الشعب المصري .