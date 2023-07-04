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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمل إرهابي.. بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن هجوم المسيرات قرب موسكو

هجوم المسيرات قرب
هجوم المسيرات قرب موسكو

اتهمت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أوكرانيا بالهجوم بمسيرات قرب موسكو، واعتبرته "عملا إرهابيا".

وأعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، القضاء على 5 مسيرات أوكرانية قرب موسكو ومنطقتها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى إسقاط مسيرة أوكرانية خامسة عبر التشويش الإلكتروني بضواحي موسكو، وذلك بعدما أعلنت تدمير 4 مسيرات أوكرانية عبر الدفاعات الجوية في موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما إرهابيا لـ5 مسيرات أوكرانية في منطقة موسكو الجديدة وضواحي موسكو.

وجاء في بيان الوزارة: "دمرت أنظمة دفاعتنا الجوية أربع مسيرات أوكرانية في منطقة موسكو الجديدة، كما تم إسقاط مسيرة أخرى بوسائط الدفاع الإلكتروني (وسائط الحرب الإلكترونية) في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو".

وأكدت الوزارة أن الدفاعات أسقطت جميع المسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وكان مصدر في خدمة الطوارئ، أفاد بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين في منطقة موسكو الجديدة بالقرب من قرية كريفوشيفو دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، تم إسقاط مسيرة بالقرب من قرية فالويفو، وأخرى في منطقة كوبينكي.

بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أنه بهدف ضمان أمن الطائرات تم توجيه الرحلات الجوية من مطار فنوكوفا إلى مطارات أخرى، وذلك إثر هجوم بمسيرات تم التصدي له بضواحي العاصمة.

 

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