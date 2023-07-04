شاومينج ينشر أسئلة امتحان الديناميكا بعد توزيعها بلجان الثانوية العامة|ويؤكد: جار الحل

تشهد الآن جروبات شاومينج عبر تطبيق تليجرام تداولا لصور أسئلة قيل إنها تخص امتحان الاستاتيكا 2023 الذي يؤديه طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الآن داخل اللجان.

يأتي ذلك بعد دقائق من توزيع امتحان الاستاتيكا 2023 الذي يؤديه طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الآن داخل اللجان.

وبمجرد نشر امتحان الاستاتيكا 2023 الذي يؤديه طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الآن داخل اللجان، كتب شاومينج على تليجرام رسالة لطمأنة الغشاشين قال فيها: “جار الحل”.

وعلى الفور تحرك فريق الغش الإلكتروني الموجود في غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يجري الآن تتبع الصور المتداولة، والتأكد من مدى مطابقتها لـ امتحان الاستاتيكا 2023 الذي يؤديه طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الآن داخل اللجان.

وبمجرد التأكد من تطابق الصور المتداولة مع امتحان الاستاتيكا 2023 الذي يؤديه طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الآن داخل اللجان، يقوم فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها وناشرها، ويتم عمل محضر غش وإلغاء الامتحان فورا للطالب المتورط استعدادا لبدء تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه.

وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد انتهاء امتحان الاستاتيكا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بيانا رسميا للإعلان عن عدد حالات الغش الإلكتروني وحالات تصوير الامتحان المرصودة في اللجان اليوم، ومحافظاتهم، وتؤكد تطبيق القانون عليهم.

وبدأ في التاسعة من صباح اليوم، الثلاثاء، طلاب علمي رياضة أداء امتحان الاستاتيكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان الاستاتيكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية، لمدة ساعتين فقط لينتهي في تمام الحادية عشرة صباحا وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.