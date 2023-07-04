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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملات إزالة المباني المخالفة بمناطق الخدمات بالعريش

ازالة المباني المخالفة
ازالة المباني المخالفة للقانون بالعريش

واصل مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء ، تنفيذ  حملات  ازالة  المباني المقامة  بدون ترخيص بمناطق الخدمات بالعريش .

حيث أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، تكليفاته بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني، في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات بدون موافقه الجهة المختصة .

وقد ضمت اللجنة، سكرتير عام المجلس رئيسا، وعضوية ممثل الادارة الهندسيه(مدير التنظيم )ومدير المتغيرات المكانية ومدير المتابعه ومدير الاشغالات والعلاقات العامه ، وذلك للمرور داخل المدينة.

خريطة المتغيرات:

 حيث تم  معاينة خريطة المتغيرات  المكانيه بالاجهزة،والتي  تبين من خلالها وجود مخالفة أعمال المباني في ٤ مناطق خدمات بالعريش وهي: 
  تم ازالة عدد ٢ مبني +سور باعمدة +٣ سور طوب فقط في منطقة خدمات المساعيد .

 وفي منطقة السمران تم ازاله  عدد ١ مبني خرساني اعمدة بسقف محاط بسور   .
وفي منطقة خدمات  الزهور تم إزالة  عدد ٢ سور طوب محيط بارض فضاء. 
وفي منطقة خدمات الساحل تم ازالة عدد واحد سور محيط بالأرض. ،وقد تم تنفيذ قرار الازالة الفورية للاعمال المخالفة لاجراءات البناء.
وناشد رئيس المدينه المواطنين بعدم الاقدام علي المباني أو أستكمال مباني الا في وجود نرخيص مباني ساري  ، والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب أستكمال مباني مصحوب برخصة مباني ساريه .

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