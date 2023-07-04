هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

سمكة عملاقة في العين السخنة .. خلال الأيام القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره في شاطئ العين السخنة، على خليج البحر الأحمر في السويس، يظهر فيه وجود سمكة كبيرة الحجم بالقرب من الشاطئ.

سمكة عملاقة تثير الذعر

وتساءل رواد "السوشيال ميديا" عن طبيعة تلك السمكة وهل تنتمي إلى نوعية أسماك القرش؟ إذ ظهر في الفيديو أيضًا، مجموعة من رواد الشاطئ وهم يحاولون تصوير السمكة للكشف عن هويتها.

ولمتابعة المزيد حول نوعية سمكة عملاقة أثارت الرعب في العين السخنة.. تابع الفيديو جراف التالي: