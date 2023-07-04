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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

سمكة عملاقة
سمكة عملاقة

سمكة عملاقة في العين السخنة .. خلال الأيام القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره في شاطئ العين السخنة، على خليج البحر الأحمر في السويس، يظهر فيه وجود سمكة كبيرة الحجم بالقرب من الشاطئ.

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سمكة عملاقة تثير الذعر

وتساءل رواد "السوشيال ميديا" عن طبيعة تلك السمكة وهل تنتمي إلى نوعية أسماك القرش؟ إذ ظهر في الفيديو أيضًا، مجموعة من رواد الشاطئ وهم يحاولون تصوير السمكة للكشف عن هويتها.

ولمتابعة المزيد حول نوعية سمكة عملاقة أثارت الرعب في العين السخنة.. تابع الفيديو جراف التالي:

سمكة عملاقة العين السخنة شاطئ العين السخنة خليج البحر الأحمر السويس سمكة كبيرة الحجم

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