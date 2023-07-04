مقترح قانون لحظر المثلية في دولة عربية| تعرف عليها

خاطب رئيس كتلة "السند الوطني النيابية" بالعراق النائب مرتضى الساعدي، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بخصوص مقترح قانون "حظر المثلية".

وبحسب وسائل إعلام عراقية جاء في كتاب رسمي صدر عن النائب الساعدي، وموجه الى رئيس مجلس النواب حمل عنوان "مقترح قانون حظر المثلية"، أنه استنادا لأحكام المادة ثانيا من الدستور وأحكام المادة 121 من النظام الداخلي مجلس النواب رقم واحد لسنة 2022 نرفق مقترح قانون حظر المثلية مشفوعا بتواقيع النواب لغرض عرضه على جدول أعمال المجلس للقراءة الاولى في الفصل التشريعي الثاني.