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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحفي: الدولة دائما تدعم القضية الفلسطينية بشكل أساسي وقوي

فلسطين
فلسطين

 أكد الكاتب الصحفي صبري عبدالحفيظ، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، أن الدولة المصرية دائما ما تدعم القضية الفلسطينية بشكل أساسي وقوي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.


وقال الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن مصر قدمت عدد نهائي من الشهداء منذ 1948 وما زالت تقدم الدعم للفلسطينيين.


وأشار نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، إلى أن مصر تعمل في القضية الفلسطينية على مجموعة مسارات، المسار السياسي من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتداءات والعدوان الذي تمارسه قوات الاحتلال، مع إجراء اتصالات مع الأطراف الأمريكية والدولية الفاعلة لوقف الانتهاكات والعدوان المتكرر.


وأضاف صبري عبدالحفيظ لبرنامج صباح البلد، أن الدولة المصرية تعمل أيضا على مسار الجانب الإنساني من خلال فتح معبر رفح لتقديم المؤن والمساعدات واستقبال الحالات الإنسانية.


وتابع الكاتب الصحفي صبري عبدالحفيظ: كما تواصل الدولة المصرية جهودها في المسار الأهم وهو المصالحة الفلسطينية في ظل العربدة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل فج والانتهاكات والجرائم التي تصنف جرائم حرب ضد الإنسانية.
 

 

القضية الفلسطينية مجلة الإذاعة والتليفزيون

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