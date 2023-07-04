بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

صقات الأهلي صيف 2023 ..كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تطورات صفقة النادي الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي.

تريزيجيه على أعتاب الأهلي

صفقات الأهلي صيف 2023 .. وكتب خالد الغندور: “الأهلي بيخلص في تريزيجيه واللاعب وافق علي الرجوع والمفاوضات شغالة بين ناديه والأهلي، وقد تنتهي الصفقة مقابل 4 ملايين دولار”.



صفقات الأهلي صيف 2023 ..وأكد تقرير صحفي، أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع النجم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق طرابزون التركي، خلال الصيف الحالي.



صفقات الأهلي صيف 2023 ..وذكرت صحيفة “فوتو سبور”، أن الأهلي يستهدف تدعيم خط هجومه في الموسم الجديد بالتعاقد مع تريزيجيه.



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