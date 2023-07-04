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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

صفقات الأهلي صيف
صفقات الأهلي صيف 2023

صقات الأهلي صيف 2023 ..كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تطورات صفقة النادي الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي.

الأهلي بيخلص واللاعب موافق.. تطورات صفقة تريزيجيه مع القلعة الحمراء| تفاصيل

تريزيجيه على أعتاب الأهلي

صفقات الأهلي صيف 2023 .. وكتب خالد الغندور: “الأهلي بيخلص في تريزيجيه واللاعب  وافق علي الرجوع والمفاوضات شغالة بين ناديه والأهلي، وقد تنتهي الصفقة مقابل 4 ملايين دولار”.


صفقات الأهلي صيف 2023 ..وأكد تقرير صحفي، أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع النجم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق طرابزون التركي، خلال الصيف الحالي.


صفقات الأهلي صيف 2023 ..وذكرت صحيفة “فوتو سبور”، أن الأهلي يستهدف تدعيم خط هجومه في الموسم الجديد بالتعاقد مع تريزيجيه.


ولمتابعة المزيد حول صفقات الأهلي صيف 2023 .. تابع الفيديو جراف التالي:

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