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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم يطالب الطلبة بتظليل الإجابة في البابل شيت مباشرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار زيارته لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عددا من لجان الامتحانات بالمحافظة.

وقد رافق الوزير خلال الزيارة التفقدية هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، الجولة التفقدية، بتفقد سير الامتحانات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الغردقة، أثناء أداء لجنة الطالبات امتحان مادة مقاييس المفاهيم "الجيولوجيا".

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.

وشدد على عدم الكتابة في كراسة الأسئلة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وتركيز الطلاب على تظليل الإجابة فى البابل شيت مباشرة.

كما تفقد الوزير لجنة للطلاب أثناء امتحان مادة مقاييس المفاهيم "الرياضة التطبيقية"، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

وقد أشاد الوزير بطلاب مدارس STEM، مشيرا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب، منوها إلى أن الوزارة تبذل جميع الجهود لدعمهم وإتاحة الفرصة لتقديم العديد من النماذج المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، إلى تفقد لجان مدرسة خالد بن الوليد التابعة لإدارة الغردقة التعليمية، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة الرياضة التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات.

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب.

كما اطمأن الوزير على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما تأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة. 

كما وجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة البحر الأحمر 3183 طالبا، من بينهم 1153 طالبا بالشعبة الأدبية و1603 طلبة بالشعبة العلمية علوم، و427 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 13 لجنة سير على مستوى المحافظة.

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التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم والتعليم الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

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