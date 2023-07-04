تمديد عمل الأمين العام لحلف "الناتو" حتى 2024

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ،اليوم الثلاثاء، الموافقة على تمديد فترة عمل الأمين العام ينس ستولتنبرغ حتى نهاية سبتمبر 2024.

تولى ينس ستولتنبرج منصب رئيس الوزراء النرويج الأسبق ، ويشغل منصب الأمين العام الثالث عشر لحلف شمال الأطلسي منذ عام 2014، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.



قال ستولتنبرج في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم تكريمه بقرار حلفاء "الناتو" بتمديد فترة ولايتي كأمين عام حتى 1 أكتوبر 2024.

وأضاف أنه ضمن الرابطة عبر حلف شمال الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية لما يقرب من 75 عامًا ، وأصبح تحالفهم أكثر أهمية من أي وقت مضى .



وكان من المقرر أن يتنحى ستولتنبرغ في وقت لاحق من هذا العام ، ويبدو أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس مهتم بتولي هذا المنصب.

ومع ذلك ، يُعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصر على أن يتخذ هذا المنصب شخصًا من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، على أن يكون رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن مرشحًا.