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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستتحسن بسرعة.. وزير الخارجية التركي يعلق على رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات مع مصر ستتحسن بسرعة بعد قرار تبادل السفراء.

وقال وزير خارجية التركي، إنه لا يمكن أن تبقى تركيا ومصر اللتان تجمعهما روابط تاريخية وجغرافية وثقافية واستراتيجية ودينية بعيدتين عن بعضهما.

وأعلنت كل من الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية عن رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى السفارات، بحسب بيان وزارة الخارجية التركية.

وقد رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين سفيراً لها في القاهرة ، ورشحت مصر عمرو الحمامي سفيراً لأنقرة.

وقد تم رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين موضع التنفيذ وفقا للقرار الذي اتخذه رئيسا البلدين.

وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين المصري والتركي.

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