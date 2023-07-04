عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ما بيفهمش غير باللغة دي.. سيدة تثير الجدل بشأن كلبها

كلب
كلب

يعتقد الكثيرون أن الكلاب هي "أفضل صديق للإنسان" بفضل ولائهم واستمرار رفقتهم للبشر لذلك لا عجب لماذا الكثير من الناس يحبون امتلاك كلاب كحيوانات أليفة.

وأثارت طبيبة بريطانية حالة من الجدل بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” بشأن اللغة التي يفهمها كلبها. 

وظهر من خلال مقطع الفيديو كيف فهم الكلب المسمي “كاكتوس Cactus” اللغة السلوفاكية فقط دون اللغة الإنجليزية، وفقا لما ذكرته “الديلي ستار”، اليوم الثلاثاء.

طبيبة وكلبها 

وفي مقطع فيديو لاحق، أوضحت الطبيبة البيطرية ما حدث، معلقة: “هذا كاكتوس وهو سلوفاكي، إنه لا يعرف ما أقوله، وقد أدركنا هذا حاليا، ولهذا السبب يتجاهلنا”.

وتابعت: “اكتشفت أن جرونا الجديد ليس وقحا، هو فقط لا يعرف اللغة الإنجليزية، فعندما أمرته بالجلوس باللغة الإنجليزية لم ينتبه، لكنه انتبه عندما أمرته باللغة السلوفاكية”.

وعلق أحد الأشخاص قائلاً: “أعتقد أنك إذا كنت تستخدم اللغتين السلوفاكية والإنجليزية لفترة من الوقت، فسوف يتعلم اللغة الإنجليزية قريبا”، “خاطبيه باللغة السلوفاكية، ثم الإنجليزية”، “بالنسبة لكلبتي كنت اعتقدها وقحة لكني اكتشفت أنها صماء”. 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

مدرّسة عقرها كلب في الساحل | وتكليف عاجل من النيابة

بسبب لسانه.. كلب يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأمريكا..شاهد

 

اللغة السلوفاكية اللغة الإنجليزية الكلاب أفضل صديق مقطع فيديو تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

رد أولي على أحداث جنين.. حماس تعلن مسئوليتها عن حادث الدهس في تل أبيب

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

الزمالك خارج الصورة.. تطور مفاجئ يقرب إمام عاشور من الأهلي

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

قرار نهائي.. الأهلي يحسم الجدل بشأن رحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئاسة الفلسطينية : إسرائيل دولة معتدية.. ونحتاج إلى الصوت العربي الواحد

المتحصلات27 مليار جنيه.. التنمية المحلية: 205 ألف طلب تقنين وتحرير 64 ألف عقد

علي السيد: تفويض 3 يوليو كان انحيازا من الشعب لثورة 30 يونيو

مدبولي يتابع مع رئيس وكالة الفضاء المصرية عددا من المشروعات..ويوجه بتوفير التمويل اللازم

وصلت لـ 122 يوما.. تعديل تشريعي مقترح بشأن الإجازات الرسمية وتحرك لتقليصها

أول محطة تتقاطع مع الدائري.. الاستعداد لافتتاح المرحلة الجديدة من الخط الثالث للمترو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بيفهمش غير باللغة دي.. سيدة تثير الجدل بشأن كلبها

كيف تجد ذاتك في عشر خطوات ؟ طبيب نفسي يجيب

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ