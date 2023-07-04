ما بيفهمش غير باللغة دي.. سيدة تثير الجدل بشأن كلبها

يعتقد الكثيرون أن الكلاب هي "أفضل صديق للإنسان" بفضل ولائهم واستمرار رفقتهم للبشر لذلك لا عجب لماذا الكثير من الناس يحبون امتلاك كلاب كحيوانات أليفة.

وأثارت طبيبة بريطانية حالة من الجدل بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” بشأن اللغة التي يفهمها كلبها.

وظهر من خلال مقطع الفيديو كيف فهم الكلب المسمي “كاكتوس Cactus” اللغة السلوفاكية فقط دون اللغة الإنجليزية، وفقا لما ذكرته “الديلي ستار”، اليوم الثلاثاء.

طبيبة وكلبها

وفي مقطع فيديو لاحق، أوضحت الطبيبة البيطرية ما حدث، معلقة: “هذا كاكتوس وهو سلوفاكي، إنه لا يعرف ما أقوله، وقد أدركنا هذا حاليا، ولهذا السبب يتجاهلنا”.

وتابعت: “اكتشفت أن جرونا الجديد ليس وقحا، هو فقط لا يعرف اللغة الإنجليزية، فعندما أمرته بالجلوس باللغة الإنجليزية لم ينتبه، لكنه انتبه عندما أمرته باللغة السلوفاكية”.

وعلق أحد الأشخاص قائلاً: “أعتقد أنك إذا كنت تستخدم اللغتين السلوفاكية والإنجليزية لفترة من الوقت، فسوف يتعلم اللغة الإنجليزية قريبا”، “خاطبيه باللغة السلوفاكية، ثم الإنجليزية”، “بالنسبة لكلبتي كنت اعتقدها وقحة لكني اكتشفت أنها صماء”.

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