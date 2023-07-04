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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تجار المخدرات يغزون المدن البريطانية .. ما القصة؟

تجار المخدرات يغزون
تجار المخدرات يغزون المدن البريطانية

تتعرض مدن المملكة المتحدة للهجوم من قبل عصابات المخدرات، التي تقوم العصابات  بتجنيد الأطفال لبيع بضاعتهم في جميع أنحاء البلاد.

 أخبر أحد أعضاء عصابة County Lines السابق كيف، عندما كان لا يزال في سن المراهقة، تم إرساله من Gravesend في كنت حتى مانشستر حيث أمضى أسبوعين في بيع الهيروين والكراك للمدمنين في "منازل الفخاخ" القذرة.

وتزعم مجموعة من المجرمين التائبين أن البلطجية يتطلعون إلى تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في مدينة جرافيسند ، كنت.

تجار المخدرات يغزون المدن البريطانية 

وقالت شرطة كينت إن "مجموعة كبيرة من الناس" مسلحة بالمناجل خاضت مشاجرة جماعية في جريفسيند في 23 يونيو.

 بعد أسبوع ، انقضت الشرطة بملابس مدنية على أفراد عصابة كاونتي لاينز المشتبه بهم ، مما أدى إلى اعتقال ما مجموعه 10 أشخاص ، مع ضبط أسلحة بما في ذلك سكاكين وخنجر ومفك براغي ، إلى جانب 12 هاتفًا محمولًا مشتبهًا به.

عصابات المخدرات المخدرات تجنيد الأطفال سن المراهقة

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