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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على مراهق بعد اختفاءه لمدة 8 سنوات .. ما قصته؟

العثور على مراهق
العثور على مراهق بعد اختفاءه لمدة 8 سنوات

عثر على مراهق اختفى منذ أكثر من ثماني سنوات على قيد الحياة، أثناء سيره مع كلبه في ظروف غامضة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان رودي فارياس يبلغ من العمر 17 عامًا عندما اختفى من هيوستن ، تكساس في 6 مارس 2015 ، وفقًا لملصق شخص مفقود.

وشوهد آخر مرة أثناء تجواله مع كلبيه ، لكن تم الإبلاغ عنه في عداد المفقودين عندما عادت الحيوانات إلى المنزل وفقدت المقاود وبدون رودي.

ولسنوات لم تكن هناك أي علامة على اختفاء المراهق ، لكن في تحديث مفاجئ من مركز تكساس للمفقودين أُعلن يوم السبت أنه تم العثور عليه على قيد الحياة.

 العثور على مراهق بعد اختفاءه لمدة 8 سنوات

وفي بيان نُشر على تويتر ، قالوا: "بعد 8 سنوات طويلة ، كان رودي آمنًا. يرجى الاستمرار في إبقاء أسرته في صلاتك بينما يتعافى رودي في المستشفى".

 وأخبرت والدته شركة KTRK التابعة لـ ABC أنه تم العثور عليها بعد أن اكتشف شخص ما شخصًا غير مستجيب خارج الكنيسة مصابًا بجروح وكدمات في جميع أنحاء جسمه واتصل برقم 911.

 وأكدت عائلته يوم السبت، أن الشخص هو رودي وقالت إنه "سيبقى في المستشفى لفترة".

وكتبت عائلته في منشور على فيسبوك تعلن فيه الخبر: "إنه هو !!! إنه رودي لدينا ، لقد تم العثور عليه وهو على قيد الحياة وفي المستشفى الآن".

مراهق قيد الحياة ظروف غامضة تكساس هيوستن

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