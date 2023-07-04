التعليم العالي: استحدثنا مسارات لم تكن متواجدة من قبل

قال عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم شهد نجاحا كبيرا خلال الـ 10 سنوات الماضية، متابعا: “مصر أصبحت تضم 92 جامعة ما بين الحكومية والخاصة والأهلية”.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن ما يحدث في مصر داخل قطاع التعليم، جاء نتيجة استحداث مسارات لم تكن متواجدة من قبل، متابعة: “تم استحداث 16 جامعة أهلية”.

واستطرد: “الجامعات التكنولوجية تضم تخصصات علمية بحتة، ولذلك تتواجد داخل المناطق الصناعية، كما أنه تم استحداث 7 أفرع من الجامعات الأمريكية، والتي تمنح شهادات من الجامعة الأم”.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية بمثابة قصة نجاح للدولة والحكومة المصرية، حيث أصبح لدينا 120 مستشفى، بدلا من 88 مستشفى، بإجمالي 36 مليار جنيه.

