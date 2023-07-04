هاني سعيد: حزين للخروج من الكونفدرالية.. وكنا نطمح في تحقيق لقب الدوري

قال هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز ، إنه حزين بسبب الخروج الموسم الماضي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وأن النادي كان يرغب فى تحقيق اللقب.

وأضاف سعيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مازلت حزينا بسبب الخروج من الكونفدرالية، وكنا نرغب فى أن يحقق الفريق اللقب، لأننا اقتربنا مرتين من تحقيق اللقب ، لذلك الموسم الماضي كنا نرغب فى اللقب.

وأضاف:" حزنت بالخروج من البطولة ، ولكن الفترة المقبلة نطمح بتحقيق إنجاز فى دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وأتم:" كنا نطمح الموسم الحالي فى تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز، وطبيعي سعداء بأننا وصلنا لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن بيراميدز تأهل أمس لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.