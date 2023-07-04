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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على مذكرة مديرية التربية والتعليم،التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية للعام الدراسي 2022/2023،والمقرر عقدها في الفترة من  8  يوليو الجاري  وحتى 3 أغسطس الشهر  المقبل .

 من جهته أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أنه تم مراعاة أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية ( ثورة 23 يوليو وبداية العام الهجري ) ، وكذا مواعيد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والدبلومات، عند وضع مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني.

حيث تعقد امتحانات الصفوف "الرابع، الخامس والسادس"الابتدائي من 22 إلى 26 يوليو الجاري، فيما تبدأ امتحانات التعليم المجتمعي : للصفوف الأول والثاني والثالث(22 و23 يوليو)،والصفوف من الرابع والخامس والسادس من 22 إلى 25 يوليو،في حين تبدأ امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية :للصفين الأول والثاني من 22 إلى 26 يوليو ، والصف الثالث من 29 يوليو  وحتى  3 أغسطس.

 

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كما تقرر بدء امتحانات التربية الخاصة للصم: للصفوف السادس والسابع والثامن من 22 إلى 25يوليو،والصفين الأول والثاني الإعدادي من 22إلى 26 يوليو ، والصف الثالث الاعدادي للصم من 29 يوليو إلى 3 أغسطس ،والصفين الأول والثاني الثانوي من 22 إلى 26يوليو ، بينما تبدأ امتحانات التربية الخاصة " نور مكفوفين" :للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي  من 22 إلى 26 يوليو ، والصف الثالث الإعدادي من 29 يوليو  إلى 3أغسطس، والصفين الأول والثاني مكفوفين من 22 إلى 26يوليو.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من 22 إلى 31 يوليو ،والصفوف الأول والثاني والثالث "نقل دبلوم الخط العربي" من 8 إلى 15 يوليو ،والصف الأول" نقل "دبلوم التخصص في الخط والتذهيب من 8 إلى 19 يوليو ، فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف التعليم الفني من 8 إلى 16 يوليو الجاري.

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