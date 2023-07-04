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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جولة وزير الري تحسم مشكلات المزارعين بالغربية الدقهلية وكفر الشيخ |تفاصيل

صدى البلد

 

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الغربية والإطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب ، وإستقرار الجسور  ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات ، وحالة المنشآت المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات .

وكان في إستقبال الدكتور سويلم ،  الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير .

والتقى الدكتور سويلم بالمنتفعين على ترعة بحر شبين بمحافظة الغربية وإستمع إلى طلباتهم وشكواهم ، حيث وجه بسرعة إعداد المقايسات اللازمة لصيانة أفمام الترع والمغذيات الواقعة خلف حجز الراهبين على بحر شبين لضبط المنسوب والتصرف المطلوب .

 كما وجه وزير الري بسرعة نهو أعمال التطهيرات على بحر شبين وخاصة داخل الكتل السكنية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاولين المتأخرين عن تنفيذ أعمال التطهيرات ، مع إعداد قاعدة بيانات لأعمال التطهيرات بالإدارات وتقييم مستوى أداء المقاولين بمختلف المحافظات .

وتفقد الدكتور سويلم قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط وقنطرة فم الرياح العباسى الآخذ من أمام قناطر زفتى للإطمئنان على أعمال تشغيل القنطرة بأعلى درجة من الكفاءة .

الجدير بالذكر أن قناطر زفتى تتكون من عدد (٥٠) فتحة بعرض (٥) أمتار لكل فتحة وهويس قديم بعرض ١٢ متر ، بالإضافة لهويس ملاحى من الدرجة الأولى بعرض ١٧ متر ، وطريق أعلى القنطرة بعرض ٩ متر بخلاف رصيفين بعرض ٣ متر ، وعدد (٢) ونش عربة علوى لرفع بوابات القنطرة ، وقد تم مؤخراً نهو عملية تدعيم قناطر زفتى والتي تهدف لتدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى .

كما تفقد  قنطرة حجز الراهبين الواقعة على بحر شبين وفم بحر تيرة وقناطر دهتورة للإطمئنان على الحالة الإنشائية للقنطرتين وأعمال إزالة المخلفات من أمام القناطر ، حيث وجه سيادته بدراسة إستغلال مساحات الأراضى منافع الري بنطاق قناطر دهتورة بالتنسيق مع محافظة الغربية مع مراعاة عدم تأثير أي مشروعات منفذة على الإحتياجات الحالية أو المستقبلية لتلك الأراضى أو التأثير على تشغيل القناطر والمجارى المائية المحيطة

وعقب ذلك توجه الدكتور سويلم لمحافظة الدقهلية لتفقد عدد من مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة ، وكان في إستقباله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ، وتم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المائية وتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور مختار ترعة بحر تيرة لمتابعة حالة المناسيب والتصرفات وأعمال تطهيرات وإستقرار الجسور .

كما التقى الدكتور سويلم بعدد من المنتفعين على ترعة حفير شهاب الدين ، حيث وجه بتوفير وحدات طوارئ لتغذية ترعتى حفير شهاب الدين والناقة لتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمنطقتى الإصلاح وحفير شهاب الدين .

وتوجه الدكتور سويلم لمقر مبنى الادارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية ، حيث إلتقى سيادته بالسادة العاملين مهنئاً الجميع بعيد الأضحى المبارك ، وأكد الدكتور سويلم على حرصه الدائم على التواصل مع كافة العاملين بالوزارة لإستعراض طلباتهم ومقترحاتهم المختلفة لتحسين بيئة العمل ، والعمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة مشروعات الوزارة ، مع التأكيد على أن الكفاءة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز للعاملين بالوزارة ، وأن تحقيق الشفافية في العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال ، والتأكيد على أهمية التدريب التحويلى في سد العجز بالعمالة بالإدارات المختلفة ، والعمل على تحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين .

و وجه الدكتور سويلم لمسئولى الرى بالمحافظة بإستمرار المتابعة خلال فترة أقصى الإحتياجات ، وتنظيم مناوبات الرى ، والتنسيق مع مسئولي الرى بمحافظة كفر الشيخ فيما يخص قناطر الحجز الفاصلة بين إدارتى الرى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ لضمان توفير الإحتياجات المائية الكافية لمحافظة كفر الشيخ ، مع إجراء أعمال صيانة لمبنى الإدارة العامة لري شرق الدقهلية .

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الري هاني سويلم الغربية

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