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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر.. تفاصيل

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لجان الامتحانات في مدرستي "STEM" و"خالد بن الوليد" لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة.

وقام الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الغردقة، حيث قام الوزير بمتابعة امتحان مادة "مقاييس المفاهيم - الجيولوجيا" للطالبات وتأكد من جودة الامتحان ووضوح الأسئلة. 

وأعرب الوزير عن إشادته بطلاب المدارس التكنولوجية (STEM) وأكد أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب، وأن الوزارة تبذل جهودًا لدعمهم وتوفير الفرص لهم.

وتوجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة خالد بن الوليد لتفقد لجان الامتحانات هناك، حيث تأكدوا من جودة الامتحان ووضوح الأسئلة في مادة "الرياضة التطبيقية - الاستاتيكا".

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية وأكد على أهمية مكافحة أي محاولات للغش وتعزيز سلامة سير الامتحانات.

وفي تواصله مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكد الوزير على عدم التستر على أي فساد وأنه سيتعامل بحزم مع أي محاولة لعرقلة سير الامتحانات.

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بزيارة محافظة البحر الأحمر لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مدينة الغردقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وهشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي في مستهل الزيارة على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) اليوم، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة العام الحالي لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على أنه يواجه بكل حسم أي محاولة لعرقلة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، قائلا : "لا تستر على أي فساد..ونواجه بمنتهى الحسم أي محاولات تعيق الجهود التي بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات".   

وجدد الوزير التأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

كما شدد الوزير أيضا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بزيارة الدكتور رضا حجازي للمحافظة، مشيدا بالجهود والإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير الامتحانات.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة البحر الأحمر 3183 طالبا من بينهم 1153 طالبا بالشعبة الأدبية و 1603 طالبا بالشعبة العلمية علوم، وعدد 427 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال ١٣ لجنة سير على مستوى المحافظة.

البحر الأحمر التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

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