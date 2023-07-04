بيراميدز يوضح موقفه من التعاقد مع إمام عاشور

أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لـ نادى بيراميدز، حقيقة دخول فريقه في مفاوضات مع إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وكتب هانى حتحوت عبر حسابه علي تويتر فى تصريح علي لسان المدير الرياضى لـ نادى بيراميدز "لم نتفاوض مع إمام عاشور، ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة".

أكدت تقارير صحفية، أن فريق ميتيلاند الدانماركي، قد يبيع إمام عاشور، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بشرط الحصول على المبلغ الذي دفعه في يناير للزمالك.

وقالت صحيفة “ Tipsbladet “ الدنماركية: ”رحيل إمام عاشور عن ميتيلاند هذا الصيف محتمل، بعدما انضم إلى صفوف ميتيلاند قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي مقابل 3 ملايين دولار”.