عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنييستا بين مزاملة ميسي واللعب في الدوري السعودي.. تفاصيل

إنييستا
إنييستا

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل النجم الإسباني أندرياس إنييستا لاعب برشلونة السابق.

 

وأعلن النجم الإسباني أندريس إنييستا رحيله عن نادي فيسيل كوبي الياباني، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

 

وبحسب إذاعة “راديو كتالونيا” الإسبانية، فإن إنييستا  لديه عرض للعب الموسم المقبل في إنتر ميامي مع ليو ميسي وسيرجيو بوسكيتس زميليه السابقين في برشلونة.

 

وأوضح التقرير أن إنييستا لديه أيضًا عرض من المملكة العربية السعودية، على أن يقرر في الأيام المقبلة مستقبله.

 

ولعب إنييستا 85 دقيقة في 5 مباريات بالدوري والكأس هذا الموسم، ليرحل قبل عام كامل من نهاية عقده مع فيسيل كوبي الياباني.

 

يُذكر أن إنييستا انضم إلى فيسيل كوبي الياباني في عام 2018، في صفقة انتقال حر، قادما من نادي برشلونة الإسباني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الحقيقة الكاملة لرحيل نجوم الأهلي إلى الدوري السعودي.. تفاصيل مهمة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

ترشيحاتنا

اشتية يرد على مغالطات الغرب: من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني

رغم توافر الأعلاف وانخفاض الدواجن.. لماذا ترتفع أسعار البيض في الأسواق؟

أنس جابر تكتسح البولندية مجدلينا فريش في افتتاح مبارياتها ببطولة ويمبلدون للتنس

تطور خطير.. روسيا تعلن تورط أمريكا والناتو في الهجوم بمسيرات على موسكو

رئيس الوزراء يناقش آلية التنسيق للإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية

بيان عاجل من الرئيس الشيشاني بشأن ضرب صحفية ومحام في روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ