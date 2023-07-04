إنييستا بين مزاملة ميسي واللعب في الدوري السعودي.. تفاصيل

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل النجم الإسباني أندرياس إنييستا لاعب برشلونة السابق.

وأعلن النجم الإسباني أندريس إنييستا رحيله عن نادي فيسيل كوبي الياباني، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

وبحسب إذاعة “راديو كتالونيا” الإسبانية، فإن إنييستا لديه عرض للعب الموسم المقبل في إنتر ميامي مع ليو ميسي وسيرجيو بوسكيتس زميليه السابقين في برشلونة.

وأوضح التقرير أن إنييستا لديه أيضًا عرض من المملكة العربية السعودية، على أن يقرر في الأيام المقبلة مستقبله.

ولعب إنييستا 85 دقيقة في 5 مباريات بالدوري والكأس هذا الموسم، ليرحل قبل عام كامل من نهاية عقده مع فيسيل كوبي الياباني.

يُذكر أن إنييستا انضم إلى فيسيل كوبي الياباني في عام 2018، في صفقة انتقال حر، قادما من نادي برشلونة الإسباني.