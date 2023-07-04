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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين واصابة 22 في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 22 آخرين، اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا في بني سويف.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

 

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين جاري نقلهم إلي مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، و22 مصاب آخرين جاري نقلهم لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة.

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