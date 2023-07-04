تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

يعتبر تناول الآيس كريم أحد الطقوس المرتبطة بفصل الصيف والحرارة الشديدة، وكشفت الدكتورة تاتيانا نيمالتسيفا، أن هناك بعض الأشخاص ممنوعين من تناول الآيس كريم.

أشخاص ممنوعين من تناول الآيس كريم

وتابعت نيمالتسيفا، أن مرضى الحساسية الذين يعانون من الحساسية لبروتين الحليب لا يجب عليهن تناول الآيس كريم، وفقا لما نشر في موقع جازيتا رو الروسية.

وأفادت نيمالتسيفا، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص اللاكتوز لا يجب عليهم تناول الآيس كريم أيضا.

وأشارت نيمالتسيفا، إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من داء السكري واضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والتهاب البنكرياس، يجب عليهم تجنب تناول الآيس كريم.

أشخاص ممنوعين من تناول الآيس كريم

وأفادت نيمالتسيفا، بأن الآيس كريم يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة والدهون، وهو ما يشكل عبئا على البنكرياس، لأنه يتسبب في إفراز كمية كبيرة من الأنسولين و الإنزيمات.

وتنصح الطبيبة بضرورة الاطلاع على مكونات الآيس الكريم التي تثبَّت على العبوة، حيث أن الآيس كريم لا يجب أن يحتوي على زيوت نباتية ضمن مكوناته، أو بديل لدهن الحليب.