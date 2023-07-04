عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

أشخاص ممنوعين من
أشخاص ممنوعين من تناول الآيس كريم

يعتبر تناول الآيس كريم أحد الطقوس المرتبطة بفصل الصيف والحرارة الشديدة، وكشفت الدكتورة تاتيانا نيمالتسيفا، أن هناك بعض الأشخاص ممنوعين من تناول الآيس كريم.

 

أشخاص ممنوعين من تناول الآيس كريم

 

وتابعت نيمالتسيفا، أن مرضى الحساسية الذين يعانون من الحساسية لبروتين الحليب لا يجب عليهن تناول الآيس كريم، وفقا لما نشر في موقع جازيتا رو الروسية.

 

txt

تحذير من ملابس معينة تجذب الناموس| دراسة صادمة

txt

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

 

وأفادت نيمالتسيفا، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص اللاكتوز لا يجب عليهم تناول الآيس كريم أيضا.

 

وأشارت نيمالتسيفا، إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من داء السكري واضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والتهاب البنكرياس، يجب عليهم تجنب تناول الآيس كريم.

 

أشخاص ممنوعين من تناول الآيس كريم

 

وأفادت نيمالتسيفا، بأن الآيس كريم يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة والدهون، وهو ما يشكل عبئا على البنكرياس، لأنه يتسبب في إفراز كمية كبيرة من الأنسولين و الإنزيمات.

 

وتنصح الطبيبة بضرورة الاطلاع على مكونات الآيس الكريم التي تثبَّت على العبوة، حيث أن الآيس كريم لا يجب أن يحتوي على زيوت نباتية ضمن مكوناته، أو بديل لدهن الحليب.

الايس كريم تناول الآيس كريم الحساسية السكري اللاكتوز السعرات الحرارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

شوبير يفجر مفاجأة لجماهير القلعة الحمراء

موضوعات متعلقة

بالوصفة المصرية.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

بتعديل بسيط.. أصالة تبرز أناقتها بهذه الإطلالة في أبو ظبي

ببطن مكشوف.. نيكول سابا تتألق في حفلها بالساحل الشمالي

لكثافة الرموش والحواجب.. فوائد غير متوقعة لاستخدام هذا الزيت

ظهور هذه الأعراض تؤكد إصابتك بفقر الدم .. احذرها  

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

مصر تعين سفيرا جديدا لدى أنقرة.. من هو الدبلوماسي عمرو الحمامي؟| بروفايل

تفوق قدرتكم.. ضابط مخابرات أمريكي يصدم الغرب بتصريحات خطيرة عن الأسلحة الروسية

الشوط الأول.. المنتخب الأولمبي يتفوق على غينيا بهدف وتألق حمزة علاء

حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق بسبب إخفاء مرض الزوجة .. دار الإفتاء ترد

زيزو يفتتح التهديف للزمالك أمام المقاولون في كأس مصر

أنوشكا: علاء عبد الخالق كان يحب كل الناس وطيب لأبعد الحدود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ