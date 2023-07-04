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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. المنتخب الأولمبي يتفوق على غينيا بهدف وتألق حمزة علاء

المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي

أنهي المنتخب الأولمبي الشوط الأول أمام منتخب غينيا بالتفوق بهدف نظيف في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليا على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.  

 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب المنتخب الأولمبي وسجل محمد شحاتة في الدقيقة الثامنة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. 

 

ونجح حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي في التصدى للعديد من الكرات الخطيرة للاعبي غينيا أبرزها رأسية سيسيه وتسديدة دياورا.

 

وحصل أحمد عاطف لاعب المنتخب الأولمبي علي البطاقة الصفراء بعد عرقلته لاعب غينيا في الدقيقة 24.

 

وسدد محمود صابر كرة قوية بعدما تسلم تمريرة أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي امام منطقة الجزاء وتصدى لها بصعوبة حارس غينيا. 

 

وتصدى حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي لتسديدة صاروخية في الدقيقة 35 سددها بن جاسم با لاعب منتخب غينيا من خارج منطقة الجزاء وحرم المنافس من إدراك التعادل. 

وحصل منتخب غينيا على ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء سددها بن جاسم با تعلو عارضة حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي في الدقيقة 41.

 

وحصل المنتخب الأولمبي على ضربة ركنية فى الدقيقة 42 بعد إبعاد مدافع غينيا الكرة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة أرسلها أسامة فيصل.

 

وسدد فودى كمارا لاعب منتخب غينيا فى الدقيقة 44 تعلو عارضة حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي.

 

 وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد يوسف أونري لاعب غينيا بعد التدخل القوي ضد محمد شحاتة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

 

وأجري منتخب غينيا محاولات هجومية وتهديد دفاعات المنتخب الأولمبي وفشل إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي في السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء وأضاع فرصة الانفراد بحارس المنافس وتسجيل هدف التعزيز وحصل على بطاقة صفراء. 

 

ويسعي المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي إلي الفوز على غينيا من أجل التأهل إلى المباراة النهائية فى كأس أمم إفريقيا بالمغرب وأولمبياد باريس 2024.

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تشكيل المنتخب الأولمبي أمام غينيا 

 

ودفع ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي بتشكيل أمام غينيا على النحو التالي: 

حراسة المرمى: حمزة علاء.
الدفاع: حاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وأحمد عيد.
الوسط: محمود صابر وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة.
الهجوم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد عاطف قطة.
 

المنتخب الأولمبي منتخب غينيا كاس امم افريقيا محمد شحاتة حمزة علاء احمد عاطف محمود صابر

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