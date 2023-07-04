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رئيس التحرير
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تحقيقات

نقيب المحامين يتفقد أرض شطا لإنشاء مقر ونادٍ في دمياط

صدى البلد

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لأرض شطا الكائنة بجوار مجمع محاكم دمياط، لإنشاء مقر ونادٍ للنقابة الفرعية بدمياط.

وخلال الجولة وجه نقيب المحامين، الإدارة الهندسية بالنقابة العامة برفع المقاسات؛ تمهيدًا لتجهيز الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، كما وجه بسرعة استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال الإنشاءات وتذليل كافة العقبات.

جدير بالذكر أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أجرى صباح اليوم جولة تفقدية لعمارات النقابة بمصيف جمصة، وذلك للوقوف على آخر أعمال التشطيبات تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت. 

وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والبدء في أعمال الفرش بتوفير أفضل وأرقى الأثاثات لتكون لائقة بالسادة المحامين.

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