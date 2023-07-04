كان حلمي اشتغل معاه| أيمن بهجت قمر يحكي ذكرياته مع الراحل علاء عبدالخالق

قدم الشاعر أيمن بهجت قمر التعازي في وفاة الفنان علاء عبد الخالق ، قائلا : " البوست اللي كتبته بعد خبر وفاته حاجة متتشرحش بتلاقي نفسك تلاقي عاوزه تعبري عن احساسك .. وعلاء معلم ومؤثر فينا كلنا من بدايات حياتنا منذ كنا أطفال " .

وتابع " قمر " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أنه كان حلم حياته أن يعمل مع الفنان الراحل علاء عبد الخالق في بداية حياته ، مردفا : "كان حلم وأملة كبيرة بالنسبالي " .

وأضاف ، أنه يتذكر وقفوه في شارع جامعة الدول العربية ، حاملا أغنية من تأليفة ومنتظر أن يذهب له ، ولكنه أتحرج ومشى ، متابعا : "وقفت ساعتين أو أكتر عشان أحقق حلمي مع الراجل ده " .

وأشار ، إلى أنه تقابل بعد ثلاث سنوات ، وتعاملوا معا فنيا ، وحكى له هذا الموقف ، وكانت علاقتهم في منتهى الاحترام .

ولفت ، إلى انه دائما كان ينظر للفنان الراحل علاء عبد الخالق بنظرة اعجاب ، وهو يعد مطربه المفضل .