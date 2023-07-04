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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة.. صيدلة القاهرة تعلن التقديم لهذا الدبلوم المهني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة غادة عبد البارى عميدة كلية الصيدلة - جامعة القاهرة ، عن قبول طلبات التقدم لدبلوم اليقظة الدوائية كدبلوم مهنى أول مرة للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

 

وقالت الدكتورة غادة عبد البارى، إنه تمت الموافقة على تحويله من دبلوم أكاديمي إلى دبلوم مهنى بقرار وزاري رقم  ٥١٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣.

 

وأضافت، يهدف دبلوم اليقظة الدوائية المهني إلى تقديم الخبرة العلمية والعملية اللازمة للعمل في مجال اليقظة الدوائية والتي تتضمن مفهوم اليقظة الدوائية وكيفية تقييم الآثار الضارة للدواء ونظام الإبلاغ عنها لهيئة الدواء المصرية بالإضافة إلى مستندات وصف نظام اليقظة، خطة إدارة المخاطر، وتقارير الآثار الضارة الخاصة بمستحضرات شركات الأدوية.

 

وذلك من خلال تقديم محاضرات نظرية شاملة إلى جانب التدريب العملي بأقسام اليقظة الدوائية بشركات الأدوية وهيئة الدواء المصرية، لمزيد من المعلومات والشروط وخطوات التقدم برجاء الدخول على موقع الإلكتروني للكلية من خلال الرابط التالى:

‏https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

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حصاد جامعة القاهرة خلال شهر يونيو 2023‎

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية العلاج الطبيعي على تجديد الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي لمدة 5 سنوات لتصبح بذلك أول كلية على مستوى الجامعات المصرية تحصل على الاعتماد المحلي ثم الاعتماد الدولي لمرتين متتاليتين، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة والاعتماد، وفي إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية بكليات الجامعة ومعاهدها.

 

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة، وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه وتطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، ووضع كلياتها وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي الاتحاد الدولي الخشت رئيس جامعة القاهرة الدبلوم المهني العلاج الطبيعي هيئة الدواء المصرية

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