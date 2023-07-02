حصاد جامعة القاهرة خلال شهر يونيو 2023‎

كشفت جامعة القاهرة حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال شهر يونيو للطلاب والعاملين بها والذي شمل علي :

- حصول الجامعة على المركز 279 عالميًا بالتصنيف الهولندي ليدن، وتصدرها الجامعات المصرية بفارق 258 مركزًا عن أقرب جامعة لها، ونجاحها في التقدم 117 مركزًا في 6 سنوات.

- لأول مرة في تاريخها .. جامعة القاهرة تقفز خلال عام واحد 184 مركزًا بالتصنيف الإنجليزي (كيو إس) لعام 2023 / 2024.

- نجاح مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) في تحقيق إنجاز دولي جديد بتصدرها المركز السابع عالميًا في نتائج المؤشرات الدولية.

- جامعة القاهرة تحصد 9 جوائز للدولة وتحتل المرتبة الأولى في عدد الجوائز.

- جولة د. محمد الخشت رئيس الجامعة بكليات الجامعة للاطمئنان على سير امتحانات نهاية العام الدراسي.

- توقيع رئيس الجامعة لمذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة المالية لإجراء البحوث في التمويل المُستدام والاقتصاد الأخضر.

- توقيع رئيس الجامعة لبروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم تطوير العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية بقيمة 160 مليون جنيه.

- حصول الجامعة على تمويل من البنك الأهلي المصري بقيمة 20 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني الفرنساوي وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية.

- توقيع رئيس الجامعة لمذكرتي تفاهم مع جامعة بنها وجامعة بنها الأهلية، لتعزيز ودعم العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع المصري.

- حصول الجامعة على تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة، بمشاركة إدارة جودة الهيكل الإداري.

- لقاء د محمد الخشت رئيس الجامعة لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

- استقبال د محمد الخشت رئيس الجامعة نقيب الصحفيين لبحث التعاون المشترك.

- استقبال رئيس الجامعة سفير دولة باراجواي بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية بين جامعة القاهرة وجامعات جمهورية باراجواي في أمريكا اللاتينية.

- استقبال رئيس الجامعة للطلاب الفائزين بجوائز مهرجان "إبداع 11".

- حصول كلية الدراسات الأفريقية العليا على تجديد شهادة الأيزو ISO 9001: 2015 للعام السابع على التوالي.

- تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للمرة الثانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

- إطلاق الجامعة والمجلس القومي للمرأة الدورة التدريبية لشهادة الإعداد المهني للدعم النفسي والاجتماعي للسيدات.

- تنظيم الجامعة ختام فعاليات المسابقة البحثية "أفضل ورقة سياسات" على مستوى الجامعات المصرية، في إطار فعاليات المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد "جريس"، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- تنظيم الجامعة ندوة بعنوان "المهارات الحياتية لذوي الإعاقة والمنح المقدمة لهم من هيئة فولبرايت"، بهدف تعريف الطلاب من ذوي الهمم بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقدُم لها.

- إعلان كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي التدريب الصيفي لطلاب الكلية والمعاهد العلمية والعملية بالجامعات المصرية خلال شهري 7 و 8، بعنوان "تحضير وتوصيف بعض المواد النانومترية وبعض تطبيقاتها المختلفة.

- تنظيم كلية طب قصر العيني ندوة حول سُبل مكافحة المخدرات والبعد عن استخدامها بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

- تنظيم كلية الدراسات الأفريقية العليا منتدى "أثر بصمة الكربون لصناعة البلاستيك على تغير المناخ"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

- تنظيم كلية طب الفم والأسنان قافلة طبية تضم نخبة متخصصة من الأساتذة بالتنسيق مع مبادرة "حياة كريمة" بحي الهرم بمحافظة الجيزة.

- تنظيم مركز الجامعة لعلوم ورعاية المسنين قافلة طبية علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان للمسنين.

- استقبال كلية العلاج الطبيعي خبير عالمي من جامعة جرانادا الاسبانية ليحاضر حول إصابات الملاعب وتشخيص أمراض الجهاز الحركي العضلي بالموجات فوق الصوتية.

- رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.