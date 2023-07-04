مش هيموت| هشام عباس ينعى الراحل علاء عبد الخالق بكلمات مؤثرة.. فيديو

قدم الفنان هشام عباس التعازي في وفاة الفنان الراحل علاء عبد الخالق ، قائلا :" علاء مش هيموت وهيظل معانا دائما بأغانيه واحساسه ووجوده " .

وأضاف " عباس " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور" ، أن تشرف بصداقة الفنان الراحل علاء عبد الخالق ، موضحا أنه كان من المعجبين الاساسين به أيام الجامعة .

وتابع " عباس " ، انه حين تخرج وعمل بالفن تلقى التشجيع من الراحل علاء عبد الخالق ، وشجعه على عدم التوقف عند ممارسة هندسة الصوت والغناء .

وأردف ، أن الفنان الراحل علاء عبد الخالق لم يكن يكن أي مشاعر غيرة أو ضغينة لأحد ، وكان شخصا لطيفا وهادي ، وصوته حنين ، ويمتلك مكتبة تاريخية حلوة جدا ، وكلها خير ورومانسية .

وأكمل ، أنه كان على تواصل دائم مع الفنان الراحل علاء عبد الخالق ، وحتى زواج أبنته قبل شهر ، وكان مريضا ، ولكنه لم يكن يشتكي .