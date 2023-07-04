تعلمت منه.. محمد فؤاد ينعى الراحل علاء عبد الخالق |فيديو

قدم الفنان محمد فؤاد التعازي في وفاة الفنان علاء عبد الخالق، قائلاً "بعزي مصر والوطن العربي في الأخ العزيز والغالي، الفنان القيمة الجميلة الرائعة والسمعة الحلوة".

وأضاف "فؤاد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع على فضائية "المحور"، "عشرت علاء عبد الخالق عن قرب وكزميل في مجموعة شباب مصر اللي أًبحوا نجوم باجتهادهم عشا يعلوا من قيمة مصر " .

وتابع " فؤاد " ، أنه تعلم من الفنان الراحل علاء عبد الخالق ، لافتا إلى أن “الفنان علاء عبد الخالق نجح في عمل حالة فنية رائعة ، وحبينا الغناء منهم”.

وأكد “عمرنا ما سمعنا عن علاء أنه عمل مشكلة مع حد، وهو نسمة والله يرحمه ويحسن إليه، وهو عزيز علي قلبي جدا، وأخويا وحبيبي، وبدأنا بحفلات الجامعات، وكنا بنغني ببلاش أنا وهو، وحميد الشاعري ومنى عبد الغني، وعمرنا متخنقنا مين يطلع الأول ولا الآخر”.