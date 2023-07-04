نقيب المهن الموسيقية التونسية عن منظمة حفل أحمد سعد: هاوية وكلامها متضارب

هاجم نقيب المهن الموسيقية في تونس، ماهر همامي، زكية المنصوري منظمة حفل الفنان احمد سعد في تونس، قائلا: انها هاوية وكلامها متضارب ولا يشرفنا كنقابة تونسية ولا منظمي حفلات انضمامها لنا، وان الاعتذار الي بدر منها ليس له قيمة.

قال اعتذار باسم المهن الموسيقية التونسية للفنان أحمد سعد، عن سوء تنظيم حفله في تونس، متابعا: "نأسف عن هذا الخلل الذي خرج عن النطاق".

واضاف في مداخلة هاتفية مع الاعلامية" انجي انور" ببرنامج" مصر جديدة "على قناة “etc ”ان الفنانين والشعب التونسي يكنون الاحترام والتقدير للمطرب أحمد سعد ووصفه بأنه ذو قامة فنية كبرى، قائلا: "الفنان احمد سعد له كل تقدير ونحترمه وخطائه الوحيد والجسيم العبارة التي قالها في وقت عصبية ويلام عليها

وقال نحن لا تطلب نم سعد تقديم اعتذاره لمنظمة الحفل أنما سيكون اعتذارا للمرأة العربية والتونسية، مؤكدا ان نقابة المهن الموسيفية ستقم اعتذار للفنان احمد سعد على سوء التنظيم والهواية وقلة الحرفيه التي لاقاها في تونس من منظمة حفله، وما حدث في حفلة الاخير لا يمثل الشعب التونسي ولا نقابة الموسيقين ولا وزارة الثقافة التونسية

وأوضح أن نقابة الموسيقيين التونسية كانت ستتخذ الإجراءات اللازمة مع منظمة الحفل لسوء التنظيم، ولكن الفنان المصري تحدث بكلمات وصفها بـ"غير اللائقة".

يذكر أن ماهر همامي نقيب المهن الموسيقية التونسية، تقدم بشكوى ضد منظمة حفل الفنان أحمد سعد في تونس لأنها كشفت عن أجر الفنان، وذلك يعتبر من الممنوعات.



