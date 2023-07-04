خلال 9 سنوات.. وزارة التضامن تحقق إنجازات في دعم العمالة غير المنتظمة

حققت وزارة التضامن الاجتماعي إنجازات كبيرة فى ملف دعم العمالة غير المنتظمة هذا بخلاف حماية الأسر الأولى بالرعاية، خلال الـ 9 سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث شهدت نقلة كبيرة تحققت على أرض الواقع .

فى السطور التالية، نستعرض ما أنجزته وزارة التضامن الاجتماعي في ملف دعم العمالة غير المنتظمة .

الحماية الاجتماعية .

الدعم والتمكين الاقتصادي

بذلت وزارة التضامن الاجتماعي، جهود كبيرة فى تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بــ 31 مليار جنيه سنويا، ما بين 60% مستفيدين من "تكافل"، 40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 21.624 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 756.193.551 جنيه مصري، في مناطق (أهالينا - روضة السيدة زينب - الأسمرات 3 - المحروسة 1.2 - مدينة الغردقة - معاً - حدائق أكتوبر - جزيرة الوراق - مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخيالة - زهور 15 مايو)، كما تستهدف الوزارة خلال عام 2023 فرش وتأثيث عدد 11,581 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة تقديرية للمشروعات 984،385,000 جنيه مصري، في مناطق (أرض الإنتاج الحربي - مدينة العبور الجديدة - أهالينا 3 - السكن البديل لجزيرة الوراق).

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، و7,200 وصلة صرف صحي، و11,519 تركيب سقف، و10.357 منزل تم رفع كفاءته.

- دعم العمالة غير المنتظمة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم كافة التيسيرات والدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدة مبادرات غيرت ودعمت العمالة غير المنتظمة .

مبادرة بر أمان

- مبادرة "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين

تم توفير إعانات ومساعدات لإجمالي عدد 42 ألف من صغار الصيادين (ذكور وإناث) من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه، كما تم صرف تعويضات لعدد 2450 صيادا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان، وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5,9 مليون جنيه، حيث تم إحلال وتجديد عدد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 2,2 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب في حين يتحمل الصياد 50% الأخرى، وتم تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات التأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد

- مبادرة "تتلف في حرير"

تم توزيع عدد 500 نول وخامات التشغيل لعدد 500 أسرة بإجمالي 2000 مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي بالمرحلة الأولى.

- مبادرة "أصلها مصري"

هي مبادرة تستهدف فيها الوزارة تدريب 2000 عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في 16 محافظة بالمرحلة الأولى.

- مبادرة "طريقك أمان لعمال التوصيل"

توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف عامل في شركتي "مرسول" و"طلبات مصر" كمرحلة أولى، وشركة "إن دريف" بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

تم توزيع عدد 8000 خوذة لحماية الرأس على العاملين بالقطاع بالخاص في المرحلة الأولى من المبادرة.

- مبادرة "التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة"

تستهدف المبادرة توفير فرص عمل لإجمالي 30 ألف مستفيد في 16 محافظة الأكثر عددا في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ 570 مليون جنيه.

- مشروع التدريب المهني "برنامج طفرة"

تم تدريب عدد 3141 عاملا وعاملة في 8 محافظات (أسوان - سوهاج - أسيوط - المنيا - الفيوم - المنوفية - كفر الشيخ - البحيرة) في مجالات (معاون تمريض - مديرة منزل - مصنع غذائي - والتفصيل والخياطة) كمرحلة أولى.

- التأمينات والمعاشات

ساهمت القرارات الأخيرة بشكل كبير فى دعم أصحاب المعاشات تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في 1 يناير 2014 ليصبح 1700 جنيه في 1 يناير 2023، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1590 جنيها ليصبح 10900 جنيه عن ذات الفترة.

تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 ليصبح 294,3 مليار جنيه في 30 يونيو 2022، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون ليصبح 10,7 مليون عن ذات الفترة.

بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10 % في 1 يوليو 2014 لتصبح 15 % في 1 أبريل 2023، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه؛ لتصبح 55 مليارا عن ذات الفترة.

- تكافؤ الفرص التعليمية

5 ملايين طالب من غير القادرين تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية".

- تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث

دعمت وزارة التضامن الاجتماعى فى الكوارث التى شهدتها البلاد فى مساعدة الكثير من الفئات من خلال تقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس "كورونا"؛ لتصل إلى حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5,4 مليار جنيه مصري، وذلك على مدار عامين بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.

وقامت الوزارة بتمويل مساعدات لإجمالي 228,249 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 933,587,700 مليون جنيه مصري، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري، ثم تم زيادته مرة ثانية بقرار من السيد رئيس الجمهورية إلى 200 ألف جنيه مصري في عام 2021.

ساهمت الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالي 270 مليون جنيه مصري.

برنامج تكافل "2 كفاية"

- تم تنفيذ عدد 9,3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع "2 كفاية" والشراكة مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

-أكثر من 20 مليون مشاهد للحملات الإعلانية الخاصة بالمشروع تحت مسمى "تقسمها على خمسة ولا على اتنين".

- 400000 سيدة ترددن على عيادات "2 كفاية" التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

- 310.000 سيدة استخدمت وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 78% من عدد السيدات المترددات على عيادات "2 كفاية".

- تنفيذ عدد 4374 ندوة توعوية بحضور 500 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة (الصحية، المجتمعية، الدينية).

- 56 ألف مستفيد من الأطفال والسيدات اللاتي حصلن على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال بعدد 5 محافظات (بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - الدقهلية) بحملة بالوعي "مصر بتتغير للأفضل".

-تنفيذ عدد 703,000 مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة "كورونا" وكذلك المتابعة أثناء تفشي الفيروس التاجي.

-تم رفع وبناء قدرات عدد 2000 مثقفة مجتمعية، 130 كادرا طبيا، 300 كادر مالي على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

- برنامج "مودة"

بلغ عدد المترددين على منصة "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية 4,6 مليون من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71 % ذكور، و29 % للإناث، وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25,3 مليون.

- 506 آلاف شاب وفتاة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج.

وجأت اخر مشروعات دعم العمالة غير المنتظمة لوزارة التضامن الاجتماعي وتوقيععا اتفاقيات تعاون مع جمعيات أهلية بإجمالي 70 مليون جنيه وذلك ، بالتعاون مع شركائها من منظمات العمل الأهلي، بهدف التدريب من أجل التشغيل والتمكين الاقتصادي للالتحاق بسوق العمل بكافة أشكاله، وقعت الوزارة اتفاقيات تعاون بإجمالي 70 مليون جنيه مع أربعة من الجمعيات الأهلية النشطة في ذلك المجال.

المنتجات.

وسوف يعمل المشروع على توفير فرص تدريب وتشغيل للسيدات والشباب على مهارات هذه الحرف، مما يساهم في توفير فرص عمل إلى ما لا يقل عن 1500 شخص مما سيعود بالنفع على تحسين جودة العيش لهم ولأسرهم.