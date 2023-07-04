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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منى عبد الغني تنعى علاء عبد الخالق: كان مميزا في كل شيء

الفنانة منى عبد الغنى
الفنانة منى عبد الغنى

أعربت الفنانة منى عبد الغنى، عن حزنها لرحيل صديقها المطرب علاء عبد الخالق، قائلة: "البقاء لله فى وفاة علاء عبد الخالق فقد كان مطربًا وملحنًا مميزًا".

وأضافتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"،  إنها بدأت معه فى معهد الموسيقى، وكان بالنسبة لها عشرة عمر قضيت معه وقتا طويلا فى الأكاديمية، ويحب البسطاء، مضيفة:"الراحل علاء عبد الخالق، ومات بشكل طبيعي، وكان قبلها بيوم يتمشى بشكل عادي، وهو شخص هاديء ولطيف وبيتوتي".

فيما قالت المطربة حنان، إنه كان صديق صدوق، وفنان محترم وخلوق، ومهما قولت فلن يكفي القول، وهذا قضاء الله وقدره، ومتأكده إنه في مكان أفضل ويكفي مظاهرة الحب التي اجتاحت القنوات والسوشيال ميديا.

وواصلت:" عمرى في حياتي لم أسمع منه كلمة ضد أحد او كلمة عليه، فهو فنان مؤدب وراضي بكل شيء.. افتقدنا أخ وفنان ورمز فني كبير".

 

منى عبد الغني علاء عبد الخالق الأكاديمية شخص هاديء فنان مؤدب رمز فني كبير

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