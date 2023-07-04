بيان عاجل من قيس سعيد بشأن توطين المهاجرين في تونس

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إنه لن يقبل أن تصبح تونس منطقة عبور أو أرضا لتوطين المهاجرين الأفارقة.

وقال سعيد، خلال لقائه مع وزير الداخلية التونسي، إن "تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الأفريقية، ولا تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها".

وأضاف الرئيس التونسي أن "هناك شبكات إجرامية يجب على الدولة التونسية تفكيكها وأن هناك العديد من القرائن الدالة على أن هذا الوضع غير طبيعي".

وقال سعيد: “كيف قطع هؤلاء الوافدين آلاف الكيلومترات إلى مدينة بعينها، وكيف يعرفون هذه المدن أو الأحياء وهم في بلدانهم”.

وأضاف: "هل هؤلاء مهاجرون أو مهجرون من قبل جماعات إجرامية تتاجر ببؤسهم".