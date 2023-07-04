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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار نووي وشيك.. تحذيرات وتوصيات عاجلة من الصحة الأوكرانية استعدادا للكارثة

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

أصدرت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، توصيات حول الإجراءات التي يجب أن يتخذها المدنيون في حال حدوث انفجار في محطة زابوريجيا النووية.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قالت وزارة الصحة الأوكرانية: "في حال حدوث انفجار في محطة زابوريجيا النووية، يجب أن يكون سكان المنطقة مستعدين للإجلاء المحتمل”.

وأضافت: “إذا أبلغت السلطات رسميا عن وقوع حادث إشعاعي، فابقوا داخل المباني أو اذهبوا إلى المبنى في أسرع وقت ممكن. واتبعوا المزيد من الرسائل والتعليمات من السلطات".

كما أوصت الصحة الأوكرانية باقتناء حقيبة طوارئ تحوي مستندات شخصية، وقناعا أو كمامة، ومناديل مبللة، وملابس وأحذية، وماء وطعاما.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار رئيس “روزينرجواتوم”، رينات كارشا، إن كييف ستهاجم مساء الأربعاء محطة زابوريجيا النووية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة.

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وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كارشا، لقناة “روسيا-24”، “تلقينا معلومات اليوم تفيد بأنه في يوم 5 يوليو، ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوريجيا  النووية باستخدام أسلحة طويلة المدي وعالية الدقة وطائرات كاميكازي بدون طيار".

وأضاف أن "أوكرانيا تخطط لاستخدام ذخيرة محملة بالنفايات المشعة التي تمت إزالتها من محطة نووية في جنوب أوكرانيا في 3 يوليو”.

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