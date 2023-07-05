خيبة كبيرة جدا.. فاروق الباز يكشف حقيقة خطورة الذكاء الاصطناعي على المستقبل

قال العالم الكبير الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري بأميركا، إنه من المستحيل أن الذكاء الاصطناعي يأخذ ما صنعه الإنسان، فالذكاء الاصطناعي عبارة عن وسيلة لفهم الأشياء أو نقل المعلومات أو أشياء تساعد على تسهيل الحياة.

وأكد الباز خلال مداخلة عبرتطبيق زووم، ببرنامج أخر النهار،المذاع بفضائية النهار، مع الإعلامي تامر أمين، أنه ليس لديه أي قلقا على الإطلاق في أن يحل الذكاء الاصطناعي مخل الإنسان في أيا من المجالات، فهي فقك عامل مساعد يمكن أن يساعد في نقل المعلومة أو تسهيل الحياة فقط، فالعقل البشري قادر على مواكبة الأمور والتطورات والمشكلات بنفسه،

استكمل، علم الفضاء المصري بأميركا، أذا تم توحش التكنولوجيا بشكل كبير وبدأ تأثير الذكاء الاصطناعي يصل إلى ان يلغي وظائف الإنسان في جميع المجالات يستطيع الإنسان غلق كل الأبواب أو تغيرها تماما التي تؤدي لإحلال محل العقل البشري، فصنيعه البشر لا يمكن أن تقضي على البشر، بل يستطيع الإنسان أن يستغل الذكاء الاصطناعي لصالحه، ولكنها وسيلة فقط لتسهيل الحياة وليست طريقة لاستبدال العنصر البشري بالالكتروني.

وتابع: أنه يمكن للانسان أن يغير الذكاء الاصطناعي لصالحه لأنه من صنع الإنسان.



