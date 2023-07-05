وزير الرياضة يكشف سبب رفض الجماهير حضور مباريات المنتخب الأوليمبي.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ما حققه منتخب مصر الأوليمبي بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ونهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، يستحق الفرحة.

وأضاف “صبحي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الكرة بحكم أنها مزاج عام، أحيانًا تدفع الجماهير لفقدان الثقة فيها، وهو ما حدث بالفعل في مباريات المنتخب الأوليمبي في البداية.

وأشار إلى أن الجماهير رفضت حضور مباريات المنتخب الأولمبي في بداية مشواره لفقدان الثقة، ثم بدأت في الحرص على دعمه بعد رؤية النتائج الإيجابية، مشددًا أن تأهل الفراعنة الصغار للأولمبياد، استكمالًا لسلسلة نجاح الكرة المصرية.

وشدد على الدعم الكبير من القيادة السياسية للرياضة المصرية، وهو ما يساهم بشكل إيجابي على المنتخبات الوطنية، موضحًا أن اتحاد الكرة مسؤول عن تطوير الكرة المصرية، وفيتوريا مدرب المنتخب الأول شارك باقتراحاته.

وواصل تصريحاته، أن محمد صلاح أصيب في إحدى مباريات المنتخب مصابًا بكسر في الأصبع ومزق حذائه ليتمكن من المشاركة دون الشعور بألم رغم تحذير ليفربول، وهو ما يؤكد الروح الكبيرة والانتماء والولاء من اللاعبين لوطنهم، مؤكدًا أن هناك دورات تنظم للاعبين لتعزيز الروح لديهم بمنتخباتهم الوطنية.

واستطرد وزير الرياضة «المنتخب الأوليمبي يمثل مستقبل الكرة المصرية، والتخطيط والتطوير لتفوق الكرة بمصر مستقبلًا أمر واجب علينا جميعًا ونعمل على ذلك بالفعل، كما قرّرنا توفير فترات معايشة في أندية أوروبا لبعض النجوم بالتنسيق مع اتحاد الكرة».

واختتم تصريحاته «نتمنى فوز المنتخب الأولمبي ببطولة إفريقيا، لكن إذا لم يحدث فقد حققنا هدف الوصول إلى الأولمبياد، وأسعار لاعبي الكرة أكبر بكثير مما يستحقه اللاعبون في مصر».