رئيس بلدية جنين يتهم أميركا بإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي بالقصف

كشف نضال عبيدي رئيس بلدية جنين آخر تطورات الهجوم الاسرائيلي على مخيم جنين وأكد أن الوضع في المخيم أصبح كارثيا، فالوضع البيئي غير صحي، والأمني خطير، والإنساني يكاد يصل إلى درجات الموت.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع على قناة etc أن كافة وسائل الاتصال مقطوعة عن المخيم ولا أحد يعرف ما يحدث بداخل جنين إلا أن الليلة ماضية حدث تهجير قسري للمواطنين وابعادهم عن بيوتهم ومساكنهم، ومحاصرة البقية، فضلا عن تدمير البنية التحتية لجنين من خلال القناصة، وقوات الاحتلال والجرفات، التي تضرب كافة خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي حتى انه تم ضرب خزنات المياه المتوفرة الموجودة على أسطح المنازل، مشيرا إلى أن عدد سكان المخيم 17 ألف نسمة، تم تهجير من 3 إلى 4 آلاف مواطن، والباقية يعيشون على خط الموت، فكل سبل الحياة محرومين منها.

إذا لم لم يتم التحرك الفوري سيصبح الوضع كارثي بجنين

وأوضح أن الوضع في مخيم جنين لا يطاق فهناك نقص في المواد الغذائية والخبز والالبان والادوية قائلا: اذا لم يتم التحرك الفوري لوقف هذا الوضع سيكون هناك كارثة حقيقية.

إسرائيل أسائت الادب والتصرف للاطفال والمرضى والشيوخ.



اتهم امريكا باعطاء الضوء الاخضر للاحتلال الاسرائيلي بقصف مخيم جنين، دون اي عقاب، واستطردت من امن العقاب اساء الادب، واسرائيل امنت العقاب فأسائت الادب والتصرف للاطفال والمرضى والشيوخ.

وروى: سمعنا ان العملية حققت النتائج المرجوه منها، الا ان الفشل الاسرائيلي الذي تقع في الحكومة تحاول تعويضة بقتل الابرياء من الفلسطنينن والذي يعطي انطباعا للناخب الاسرائيلي انه قام بواجبه، فالمستوطن لا يقبل من الحكومة باقل من القتل.



واضاف ان الانقسام الفلسطيني وهو هدية قدمت للاحتلال الاسرائيلي على طبق من ذهب، واسرائيل تسعى لاستغلال هذا الانقسام بل تسعى لاستماراه وتساعد عليه وتهيئ ظروفه، مطالبا الفصائل الفلسطنية بالخروج من انانيتهم والالتفاف حول مصلحة الفلسطينية وتحقيق التوحد لمحاربة المحتل.