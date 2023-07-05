حارس عملاق .. فرج عامر يوجه رسالة لحمزة علاء

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة باللاعب حمزة علاء بعد تألقه في مباراة المنتخب الأولمبي وغينيا في نصف نهائي بطولة أفريقيا تحت ٢٣ سنة.

وكتب فرج عامر : بطولة الامم الافريقية تحت ٢٣ سنة أثبتت أن حمزة علاء حارس مرمي المنتخب وحارس مرمي الأهلي أيضا هو حارس عملاق أخذ رجل مباراة قبل النهائي بين منتخب مصر ومنتخب عينيا وفاز منتخب مصر وصعد لملاقاة المغرب في النهائي ، واتمنى واعتقد ان المنتخب المصري سيتوج بهذة البطولة

وتغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

أحرز محمد شحاتة هدف المنتخب الاولمبي في الدقيقة 8 في شباك غينيا.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلي أولمبياد باريس 2024 ونهائي كأس أمم إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة المغرب ومالي.

حارس المنتخب الأولمبي رجل مباراة غينيا

حصل حمزة علاء على رجل مباراة المنتخب الأولمبي وغينيا في نصف نهائي بطولة افريقيا تحت ٢٣ سنة