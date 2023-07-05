القبة الحديدية تعترضها.. إطلاق 5 صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل|فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قطاع غزة أطلق فجر اليوم الأربعاء، 5 صواريخ على جنوب إسرائيل.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترض جميع الصواريخ الخمسة.

ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وتداول رواد على موقع “تويتر”، مقاطع فيديو المتداولة تُظهر إطلاق عدة صواريخ من غزة، بالإضافة إلى اعتراض قبة حديدية واحد على الأقل.

ودوت منذ قليل، صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل بالمستوطنات المحاذية لغلاف قطاع غزة.

ونقلت قناة “العربية”، أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ فوق مستوطنة سديروت.

ويأتي إطلاق الصواريخ في أعقاب العملية الكبرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية والتي استشهد خلالها 12 فلسطينيًا.