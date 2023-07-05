وسط الانفجار الوشيك.. هل تتكرّر كارثة تشيرنوبل بمحطة زابورويجيا النووية؟

كشف موقع السجل العسكري للأحداث، استحالة حدوث انفجار مماثل لكارثة تشيرنوبل في حالة وقوع ضربات من قبل القوات الأوكرانية على محطة زابورويجيا النووية.

وأضاف الموقع، أن مفاعلات المحطة متوقفة حاليًا، لافتًا إلى أنه إذا كانت القوات الأوكرانية تعتزم ضرب شبكات الإمداد بالطاقة، فعندئذ في حالة انقطاع التيار الكهربائي، هناك مولدات طاقة بديلة قوية.

وأعلن مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرجوآتوم"، رينات كارتشا، في وقت سابق، أن كييف ستهاجم ليل 5 يوليو محطة زابوريجيا الكهروذرية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة "انتحارية".

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كارشا، لقناة “روسيا-24”، “تلقينا معلومات اليوم تفيد بأنه في يوم 5 يوليو، ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوريجيا النووية باستخدام أسلحة طويلة المدي وعالية الدقة وطائرات كاميكازي بدون طيار".

وأضاف أن "أوكرانيا تخطط لاستخدام ذخيرة محملة بالنفايات المشعة التي تمت إزالتها من محطة نووية في جنوب أوكرانيا في 3 يوليو”.

من جانبها، أصدرت وزارة الصحة الأوكرانية، الثلاثاء، توصيات حول الإجراءات التي يجب أن يتخذها المدنيون في حال حدوث انفجار في محطة زابوريجيا النووية.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قالت وزارة الصحة الأوكرانية: "في حال حدوث انفجار في محطة زابوريجيا النووية، يجب أن يكون سكان المنطقة مستعدين للإجلاء المحتمل”.

وأضافت: “إذا أبلغت السلطات رسميا عن وقوع حادث إشعاعي، فابقوا داخل المباني أو اذهبوا إلى المبنى في أسرع وقت ممكن. واتبعوا المزيد من الرسائل والتعليمات من السلطات".

كما أوصت الصحة الأوكرانية باقتناء حقيبة طوارئ تحوي مستندات شخصية، وقناعا أو كمامة، ومناديل مبللة، وملابس وأحذية، وماء وطعاما.