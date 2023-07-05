كوريا الجنوبية تنتشل حطام قمر التجسس الصناعي لـ بيونج يانج

استعادت كوريا الجنوبية حطام قمر صناعي كوري شمالي للتجسس، أطلقته بيونج يانج في 31 مايو الماضي.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قال الجيش في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن حطام القمر الصناعي هذا "بلا فائدة عسكرية"، لتنهي بذلك عملية استمرت لمدة 36 يوما لانتشال الحطام الغارق بعد فشل كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ فضائي في أواخر مايو.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش رفع أجزاء أساسية متعددة من الصاروخ والقمر الصناعي من خلال العملية التي بدأت في يوم 31 مايو وانتهت في وقت سابق من اليوم.

وحلل خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل مفصل الحطام، حيث وجدوا أن حطام القمر الصناعي بلا فائدة عسكرية، وفقا لهيئة الأركان.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت في 31 مايو، صاروخ تشوليما-1 الذي يحمل القمر الصناعي ماليكيونج-1، ولكنه تحطم في البحر بسبب دوران محرك المرحلة الثانية بشكل غير طبيعي.

وبدأ الجيش الكوري عملية الانتشال فور الإطلاق وتمكن من انتشال جزء من المرحلة الثانية من الصاروخ في 15 يونيو في ظل توقعات بأن تحليل الجزء المنتشل يمكن أن يلقي الضوء على التقدم الذي أحرزته كوريا الشمالية في برنامج تطوير الصاروخ بعيد المدى.