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رئيس التحرير
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مرأة

اكتشفيها فورا.. ما الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر؟

ما هي الأطعمة الغنية
ما هي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشع

كشف الدكتور أحمد صبري خبير التغذية عن قائمة بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة للشعر .

وقال خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، هناك العديد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر، ومن بينها:

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 ما هي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر؟

السبانخ: يحتوي السبانخ على فيتامين A وC والحديد والبيوتين، وهو مهم لنمو الشعر وصحته.

السمك: يحتوي السمك على البروتين وأحماض أوميغا 3 والزنك، وجميعها تساعد في نمو الشعر وتقويته.

البيض: يحتوي البيض على البروتين والحديد والزنك والبيوتين، وهي جميعها مهمة لنمو الشعر وتقويته.

الجوز: يحتوي الجوز على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E والزنك، وهي جميعها مهمة لصحة الشعر.

البطاطس الحلوة: تحتوي البطاطس الحلوة على فيتامين A وC والحديد والبيوتين، وهي جميعها مهمة لنمو الشعر وتقويته.

الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E والبيوتين، وهي جميعها مهمة لصحة الشعر.

اللحوم الحمراء: تحتوي اللحوم الحمراء على الحديد والزنك والبروتين، وهي جميعها مهمة لصحة الشعر.

الفواكه الحمضية: تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على فيتامين C، وهو مهم لتقوية الشعر.

البقوليات: تحتوي البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص على البروتين والحديد والزنك، وهي جميعها مهمة لنمو الشعر وتقويته.

الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني على الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن، وهي جميعها مهمة لصحة الشعر.

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