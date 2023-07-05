اكتشفيها فورا.. ما الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر؟

كشف الدكتور أحمد صبري خبير التغذية عن قائمة بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة للشعر .

وقال خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، هناك العديد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر، ومن بينها:

ما هي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر؟

السبانخ: يحتوي السبانخ على فيتامين A وC والحديد والبيوتين، وهو مهم لنمو الشعر وصحته.

السمك: يحتوي السمك على البروتين وأحماض أوميغا 3 والزنك، وجميعها تساعد في نمو الشعر وتقويته.

البيض: يحتوي البيض على البروتين والحديد والزنك والبيوتين، وهي جميعها مهمة لنمو الشعر وتقويته.

الجوز: يحتوي الجوز على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E والزنك، وهي جميعها مهمة لصحة الشعر.

البطاطس الحلوة: تحتوي البطاطس الحلوة على فيتامين A وC والحديد والبيوتين، وهي جميعها مهمة لنمو الشعر وتقويته.

الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E والبيوتين، وهي جميعها مهمة لصحة الشعر.

اللحوم الحمراء: تحتوي اللحوم الحمراء على الحديد والزنك والبروتين، وهي جميعها مهمة لصحة الشعر.

الفواكه الحمضية: تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على فيتامين C، وهو مهم لتقوية الشعر.

البقوليات: تحتوي البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص على البروتين والحديد والزنك، وهي جميعها مهمة لنمو الشعر وتقويته.

الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني على الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن، وهي جميعها مهمة لصحة الشعر.