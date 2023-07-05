فوائد مذهلة لجسمك عند تناول البطيخ| تعرف عليها

البطيخ هو فاكهة مفيدة للصحة، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. ومن بين فوائد البطيخ التى كشفت عنها الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد ما يلي :

فوائد البطيخ

يحتوي البطيخ على مستويات عالية من الماء، مما يجعله فاكهة مرطبة للجسم ويساعد على ترطيب الجلد والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

يحتوي البطيخ على فيتامين C، وهو مضاد أكسدة يساعد على تحسين صحة الجلد والحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

يحتوي البطيخ على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد على تقليل ضغط الدم.

يحتوي البطيخ على اللايسوبين، وهو مركب يساعد على تحسين صحة العين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض العين.

يحتوي البطيخ على الكاروتينويد، وهو مركب يساعد على تحسين وظيفة الجهاز المناعي ويساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

يحتوي البطيخ على الأحماض الأمينية، وهي مواد تحتاجها الخلايا للحفاظ على صحتها وتجديد الأنسجة.

يحتوي البطيخ على الفيتامينات B، وهي مهمة لصحة الجهاز العصبي وتحسين وظائف الأعضاء الحيوية في الجسم.

يحتوي البطيخ على المغنيسيوم، وهو معدن يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد على تخفيف العضلات المتوترة.

يحتوي البطيخ على الألياف، التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الإمساك.

يحتوي البطيخ على عناصر غذائية مفيدة للأمهات الحوامل، حيث يحتوي على الفولات، الذي يساعد على تحسين نمو الجنين.

يمكن تناول البطيخ بشكل مباشر كفاكهة أو إضافته إلى السلطات والعصائر والوجبات الخفيفة، ولكن يجب تجنب تناول البطيخ بكميات كبيرة إذا كان لديك مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يسبب البطيخ الإسهال إذا تم تناوله بكميات كبيرة.