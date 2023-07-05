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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص في تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع شخص في تصادم
مصرع شخص في تصادم سيارتين بأسيوط

لقى شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد أن اصطدامها بأخرى ربع نقل بطريق أسيوط / ديروط الزراعي ناحية كوبري قرية فزاره بالقوصية.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ناحية كوبري قرية فزاره ووجود حالة وفاة.

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة تصادم سيارة رقم 5411 ي س ا ربع نقل، وسيارة رقم 3859 ي ل ع ملاكي مما أدى إلى سقوط السيارة الملاكي بجانب الترعة الإبراهيمية.

أسفر الحادث عن مصرع " كامل. ع. ت" 17 عاماً، مقيم القوصية، تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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