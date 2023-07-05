رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع صفقة دفاعية

أعلن نادي برشلونة الإسباني، صباح اليوم، الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع إينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو السابق، لدعم دفاع الفريق خلال الموسم المقبل 2023-2024.

ورحب الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"ن بالتعاقد مع إينيجو مارتينيز "مرحبا إينيجو".

وأضاف حساب برشلونة: "إينيجو مارتينيز برشلوني".

وخاض إينيجو 357 مباراة مع بيلباو في الدوري الإسباني، وسيكون إضافة كبيرة لدفاع البارسا بداية من الموسم المقبل.

ويشار أيضً إلى أن مارتينيز يمكنه اللعب كظهير أيسر حيث من الممكن أن يعلب في مركز جوردي ألبا الذي رحل مؤخرا.

وتعد صفقة مارتينيز هي الثالثة لبرشلونة هذا الصيف، بعد الألماني إلكاي جوندوجان والسنغالي ميكايلي فايي.