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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: التصعيد في منطقة النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي يهدد الاستقرار الإقليمي

صدى البلد

  أعربت الخارجية الروسية اليوم /الأربعاء/ عن قلقها من التصعيد الأخير في منطقة النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. 
وأشارت الخارجية الروسية ـ في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ إلى أن هذا التصعيد يخلق عقبات إضافية أمام التسوية السياسية ويهدد الاستقرار الإقليمي، مضيفة أن إبطاء المجتمع الدولي محفوف بتدهور لا رجعة فيه للوضع على الأرض ويقوض الأساس القانوني للتسوية بالشرق الأوسط .
يذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على مدينة "جنين" ومخيمها ارتفع إلى 12 شهيدا بينهم أطفال و140 مصابا ، وقد بدأ الاحتلال عدوانه على المدينة ومخيمها منتصف ليل الأحد الماضي، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، كما حاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

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