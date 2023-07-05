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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح في ظهور مميز على البحر.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد صلاح وهو واقفًا أمام البحر، بملابس صيفية، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

أكد الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، وجود منافسة بين النصر والهلال السعوديين لضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الصيف الحالي.

وقال رودي جاليتي في تصريحات لموقع “givemesport” الإنجليزي: "محمد صلاح جذب أنظار الأندية السعودية، النصر والهلال في الوقت الحالي هما الناديان اللذان أبديا اهتماما كبيرا بمحمد صلاح".

وأضاف: "النصر والهلال يحاولان فهم ما إذا كان هناك مجال للتفاوض".

موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

 

وذكر الموقع الإنجليزي، أن محمد صلاح قد ينضم إلى الدوري السعودي مستقبلا، لكن انتقاله إلى النصر أو الهلال هذا الصيف أمر مستبعد.

وأوضح أن صلاح هو أهم لاعب في صفوف ليفربول، ولا يريد الريدز وكلوب خسارته.

ولفت إلى أن محمد صلاح وقع عقدًا جديدًا مع ليفرول العام الماضي  ولا يزال في  قمة مستواه، إذ خاض 51 مباراة بقميص الريدز الموسم المنقضي سجل 30 هدفًا.

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